Plus Kreis Birkenfeld

Spielt die A-Klasse schon nächste Saison wieder mit 16 Teams? Hintertür könnte sich am Kreistag öffnen

i Wenn die A-Klasse im Kreis Birkenfeld in der kommenden Saison wieder mit 16 Mannschaften spielen sollte, dann könnten Torwart Julian Staudt vom SV Heimbach und Timo Conradt von der SG Idar-Oberstein wieder aufeinandertreffen. ⋌ Foto: Joachim Hähn

Sechs Absteiger bei nur 14 Mannschaften in der A-Klasse sorgen schon seit Monaten für Diskussionen und zum Teil heftige Reaktionen der Fußballfamilie des Kreises Birkenfeld. Nun gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Vereine. Beim Kreistag am Mittwoch (ab 19 Uhr in Hettenrodt) könnte es zu einer Abstimmung darüber kommen, ob die A-Klasse schon in der nächsten Saison wieder mit 16 Teams spielt.