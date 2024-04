Plus Hettenrodt Axel Rolland möchte keine Abschiedsveranstaltung: Kreistag mit Neuwahlen steigt in Hettenrodt – Viele Anträge Von Sascha Nicolay i Axel Rolland stellt sich beim Kreistag in Hettenrodt nicht mehr zur Wahl. Nach zwölf Jahren tritt er als Kreisvorsitzender ab. Foto: Joachim Hähn Im Bürgerhaus in Hettenrodt findet am Mittwoch, ab 19 Uhr, der Fußball-Kreistag statt. Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Neuwahlen des Vorstandes, vor allem des Kreisvorsitzenden, und die Erledigung von Anträgen. Lesezeit: 4 Minuten

Wenn alles wie geplant läuft, dann hat am Mittwochabend Axel Rolland nach zwölf Jahren an der Spitze des Kreisfußballs seinen letzten Auftritt als Kreisvorsitzender. Alleine schon deshalb ist dieser Kreistag im Bürgerhaus in Hettenrodt etwas Besonderes. Doch auch Neuwahlen sowie satte zehn Anträge zu Veränderungen im Südwestdeutschen Fußballverband machen die ...