Kreistag kippt Mega-Abstieg: A-Klasse Birkenfeld spielt schon nächste Saison wieder mit 16 Mannschaften

Ganz am Schluss eines mehr als zweieinhalb Stunden langen Kreistags des Fußballkreises Birkenfeld in Hettenrodt fassten die Delegierten der Vereine einen wichtigen Beschluss. Schon in der kommenden Saison spielt die A-Klasse des Kreises Birkenfeld wieder mit 16 Vereinen.