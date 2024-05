Plus Koblenz

„Wer alles will, muss auch alles geben“: TuS Koblenz setzt im Pokalfinale auf Wille und Intensität

i TuS-Feiertag nach dem 1:0 im Rheinlandpokal-Viertelfinale bei Eintracht Trier. Können die Koblenzer am Samstag erneut jubeln? Foto: Sebastian Schwarz

Die Regionalliga-Saison ist nicht so gelaufen wie gewünscht, der Gang zurück in die Oberliga bedeutet den x-ten Neuanfang für die TuS Koblenz. Doch TuS-Präsident Christian Krey ist 2019 nicht allein mit dem Ziel angetreten, den Klub sportlich an alte Glanzzeiten anknüpfen zu lassen. Krey will den Verein auf stabile Beine stellen. Nun hält die Saison mit dem Finale im Rheinlandpokal doch noch die Möglichkeit bereit, Krey in seinen Zielen ein Stück voranzubringen.