Rheinlandpokal-Endspiel in Koblenz: Präsident beim Finale nicht da – Eibes fährt lieber nach Berlin Von Klaus Reimann Gregor Eibes, Präsident des FV Rheinland. Am 25. Mai kommt es im Stadion Oberwerth zum Rheinlandpokal-Finale zwischen der TuS Koblenz und der SG Schneifel. Nun wurde die genaue Anstoßzeit verkündet. Fest steht außerdem, wer bei der Partie im Oberwerth nicht zugegen sein wird.

Am 25. Mai ist es so weit: Am „Tag der Amateure“ steigen die Pokalendspiele der 21 Landesverbände unter dem Dach des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Jetzt hat der DFB die einzelnen Partien angesetzt. Anpfiff für das Endspiel des Fußballverbandes Rheinland (FVR) zwischen der TuS Koblenz (Regionalliga Südwest) und der SG Schneifel ...