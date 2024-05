Plus Koblenz Pokalfinale zwischen der TuS Koblenz und der SG Schneifel: Genaue Anstoßzeit steht fest Von Lukas Erbelding i Objekt der Begierde: Am 25. Mai treffen die TuS Koblenz und die SG Schneifel im Finale um den Rheinlandpokal aufeinander. Foto: René Weiss Dass Fußball-Regionalligist TuS Koblenz im Finale um den Rheinlandpokal am 25. Mai auf die SG Schneifel trifft, steht schon seit einigen Wochen fest. Nun wurde auch die genaue Anstoßzeit festgelegt. Lesezeit: 1 Minute

Für die bereits abgestiegene TuS Koblenz stehen in der Regionalliga noch zwei Spiele an, ehe es am 25. Mai richtig ernst wird: Im Finale um den Rheinlandpokal misst sich die Mannschaft von Trainer Michael Stahl mit der SG Schneifel. Gegen den Rheinlandligisten, der als Tabellendritter noch Chancen auf den Aufstieg ...