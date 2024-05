Plus Koblenz

„Wir brauchen Ruhe und Gelassenheit“ – Schneifel-Coach Simon freut sich aufs Pokalfinale in Koblenz

i Die Vorfreude auf das Rheinlandpokal-Finale ist groß bei Stephan Simon, Trainer der SG Schneifel Stadtkyll. Foto: Andreas Hergenhahn

Die SG Schneifel geht am Samstag (13.45 Uhr, Stadion Oberwerth) als krasser Außenseiter ins Finale um den Rheinlandpokal. Das Team aus Stadtkyll spielt in der Rheinlandliga, Gegner und Top-Favorit TuS Koblenz beendet die Meisterschaftssaison als Tabellenletzter – aber das in der Regionalliga. Das ungleiche Duell ist im Laufe der vergangenen Monate noch etwas ungleicher geworden.