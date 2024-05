Plus Worms Niederlage in Pfeddersheim: Alemannen vor dem Abstieg, neues Ziel gesetzt Von Olaf Paare War es das schon mit dem Klassenverbleib für den SV Alemannia Waldalgesheim in der Fußball-Oberliga? Nach der 0:1 (0:0)-Niederlage bei der TSG Pfeddersheim sieht es düster aus für die Grün-Weißen. „Die Enttäuschung ist riesengroß, keine Frage, aber wir stehen auf und setzen uns die nächsten Ziele. Wir wollen einfach noch in der Tabelle klettern, um für alle Eventualitäten gerüstet zu sein. Jeder Platz kann wichtig sein“, gibt sich SVA-Trainer Elvir Melunovic kämpferisch. Lesezeit: 2 Minuten

Sein Team hatte in der ersten Hälfte nicht an die zuletzt gezeigten Leistungen anknüpfen können. „Die Bedeutung des Spiels hat uns gelähmt, dazu die Belastung durch die beiden wichtigen Spiele, die in dieser Woche hinter uns liegen. Da war eine Müdigkeit zu spüren. Und in Summe war das dann zu ...