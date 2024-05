Plus Region

SG Elbert profitiert von Aar-Einrichs Patzer und steigt auf: Westerwäldern ist Aufstieg nicht mehr zu nehmen

i Mühlbachtals Amir Ben Zyane (am Ball) sieht sich hier Burgschwalbachs Abwehrrecke Christof Ott gegenüber. Die TuS wurde am Märchenwald ihrer Favoritenrolle vollauf gerecht. Foto: Roman Kosmann

Die Würfel sind an der Tabellenspitze gefallen: Der SG Elbert/Horbach ist nach dem glatten 5:0-Auswärtssieg in Bogel Staffelsieg und der damit verbundene Aufstieg nicht mehr zu nehmen. Willkommene Schützenhilfe leistete der Chetchouga-Elf dabei die zweite Welle der SG Rheinhöhen, die auf dem Allendorfer Hartplatz der SG Aar-Einrich in die Suppe spuckte und die Kombinierten aus Allendorf, Berghausen und Hahnstätten vorzeitig aus allen Meisterträumen riss.