Kreisliga B7: Mühlbachtal verpasst Dreier in Dreikirchen – Viehmann-Elf muss Rheinhöhen die Punkte überlassen

i Zur überaus matschigen Angelegenheit wurde der Kick zwischen der SG Unterwesterwald (rechts Fabio Bendel) und der Mühlbachtaler Reserve (links Lukas Herbst). Foto: Andreas Hergenhahn

An der Tabellenspitze der Kreisliga B7 geht der Zweikampf der SG Elbert und der SG Aar-Einrich um den Titel und den sicheren Aufstieg in die A-Klasse unvermindert weiter. Kellerkind SG Mühlbachtal II holte zwar einen eher überraschenden Zähler, doch um ein Haar wären es in Dreikirchen sogar drei Punkte geworden. in der Staffel B6 stand die zweite Garde der FSV Osterspai in Immendorf auf verlorenem Posten.