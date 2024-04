Plus Rhein-Lahn

Kreisliga B7: Zum Kellerduell erwartet die SG Mühlbachtal II den punktgleichen FSV Welterod

Am Sonntagnachmittag wird der 22. Spieltag der Fußball-Kreisliga B7 fortgesetzt. In Staffel 6 droht beiden Rhein-Lahn-Vertretern der Absturz in die unterste Klasse. Hier hat mittlerweile auch die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II schlechte Karten, was ein Happy End betrifft.