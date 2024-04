Plus Rhein-Lahn

Mühlbachtaler Reserve peilt Überraschung in Dreikirchen an

Während Primus SG Elbert/Horbach schon am Donnerstagabend die vermeintliche Pflichtaufgabe am Lahnblick mit dem 8:1 beim VfL Altendiez II souverän gelöst hat, darf Mitkonkurrent SG Aar-Einrich kampflos die drei „Heistenbach-Punkte“ einstreichen. Im hinteren Bereich der Tabelle steht die SG Mühlbachtal II in Dreikirchen vor einer hohen Hürde, der FSV Welterod hat unterdessen spielfrei. In der Staffel 6 geht für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II der Kampf gegen den drohenden Abstieg in Immendorf weiter.