Altendiezer Reserve steht arg unter Zugzwang – Kacmaz übernimmt FC Linde Berndroth

Nach nur einem Zähler aus den jüngsten drei Partien droht den Fußballern der SG Aar-Einrich in der Staffel 7 der Kreisliga B der sicher geglaubte zweite Tabellenplatz noch zu entgleiten. Die Kombinierten aus Allendorf, Berghausen und Hahnstätten haben aber noch alles in eigener Hand. Mit einem Heimsieg gegen die nur drei Zähler hinter ihnen lauernden SG Unterwesterwald (So., ab 15 Uhr, in Allendorf) kann ein Verfolger abgeschüttelt werden. Bis auf zwei Punkte hat sich unterdessen die TuS Burgschwalbach II an ihren Nachbarn herangepirscht. Da ist im Endspurt der Runde für Spannung gesorgt.