Kreisliga B, Rhein-Lahn: Kommt Serkan Kacmaz an den Kirchweg? Hahnstätter wird als Laux-Nachfolger gehandelt

Lang, lang ist's her: Am 22. November 2009 kickte Serkan Kacmaz (rechts) bei der TuS Hahnstätten und gewann das Derby in Niederneisen mit 3:1. In der kommenden Runde könnte Kacmaz als Trainer mit dem FC Linde Berndroth in den längst ergrünten Sportpark zurückkehren. Foto: Andreas Hergenhahn/Archiv