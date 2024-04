Plus Region

B-Klassen aus Rhein-Lahn-Sicht: Hirschbergers Tor kostet Linde zwei Zähler gegen VfL II

Von Stefan Nink

i Philipp Holl (am Ball) hat hier nicht nur Niederneisens Yannis Scheid den Ball abgejagt, sondern sorgte nach Niederneisens Ausgleich mit seinem Doppelschlag für die Vorentscheidung in Hahnstätten. Foto: Roman Kosmann

Die SG Aar-Einrich bleibt in der Staffel 7 der Kreisliga B der SG Elbert auf den Fersen. Während die Popp-Elf die brisante Derby-Aufgabe gegen den A-Liga-Absteiger TuS Niederneisen löste, tat sich der Primus aus dem Westerwald an der Grenze zum Rheingau-Taunus-Kreis zwar schwerer als erwartet, nahm am Ende aber die drei fest eingeplanten Punkte aus Welterod mit. In der Abstiegszone ergatterte die Altendiezer Reserve gegen den Mitkonkurrenten aus Berndroth nach 0:2-Rückstand auf den allerletzten Drücker noch einen Zähler.