Plus Rhein-Lahn

Leistet starke Burgschwalbacher Reserve ihren Nachbarn Schützenhilfe?

In der Staffel 7 der Fußball-Kreisliga B bleibt's sowohl beim Duell an der Tabellenspitze als auch beim Dreikampf im Keller des Klassements sehr spannend. In der Staffel 6 zählt unterdessen für die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II im Heimspiel gegen den punktgleichen FC Horchheim II nur ein Sieg, sonst droht mehr denn je der Abstieg.