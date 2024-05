Plus Neuwied Keine Post mehr in der Neuwieder „Hauptpost“: Zukunft der Filiale ist offen Von Rainer Claaßen i Die Postbank-Filiale in der Pfarrstraße mitten in Neuwied hat ihren Postservice zum 2. Mai eingestellt. Viele Neuwieder, die die Filiale unverändert als ihre „Hauptpost“ angesehen haben, sind geschockt. Foto: Rainer Claaßen Für die Neuwieder war die Filiale in der Pfarrstraße immer ihre „Hauptpost“. Doch Postdienstleistungen gibt es dort seit einigen Tagen nicht mehr. Möglich ist, dass der Standort komplett geschlossen wird. Das ruft jetzt die Politik auf den Plan. Lesezeit: 3 Minuten

Offiziell handelte es sich bei den Räumen in der Pfarrstraße 52 schon seit einigen Jahren um eine Postbank-Filiale. Doch obwohl die beiden Unternehmen seit 2009 getrennte Wege gehen, wurden hier – wie in den Jahrzehnten zuvor – weiterhin auch klassische Postdienstleistungen angeboten. Viele Neuwieder nahmen den Standort so weiterhin als ...