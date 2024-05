Plus Koblenz

Betreiberwechsel in der Goldgrube: Eine neue Generation führt nun das Stadthotel Krämer

i Freuen sich über die gelungene Hotelübergabe (von links): Walter Pistono, Monika Pistono, Theresa Pistono, Niklas Pistono, Isabelle Pistono, Bernd Kiesheyer, Ursula Kiesheyer. Foto: Peter Meuer

Das Stadthotel Krämer ist seit rund 50 Jahren eine Institution in Koblenz. Nun gab es einen Betreiberwechsel in dem Haus, das in der Goldgrube liegt: Die Familie Pistono, die an der Mosel schon zwei Hotels betreibt, hat es übernommen. Nachwuchsprobleme gibt es hier nicht: Mit Theresa, Niklas und Isabelle Pistono stehen gleich drei junge Hoteliers bereit, um das Familiengewerbe in die Zukunft zu führen. Was haben die Geschwister mit dem Top Hotel Krämer vor? Ein Besuch.