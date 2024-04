Plus Rhein-Lahn

B-Klassen aus Rhein-Lahn-Sicht: Hendorf rettet Welterod spät einen Zähler – Osterspai II schöpft neue Hoffnung

i Nachdem Bastian Arnolds (links, gegen Benjamin Koch) seine SG Birlenbach gegen den FSV Welterod spät mit 4:3 in Führung gebracht hatte, schien alles auf Heimsieg hinauszulaufen. Doch der letzte Torjubel des Tages war dem Gast aus der Vogtei vergönnt. Foto: Andreas Hergenhahn

Der Zweikampf an der Tabellenspitze der Kreisliga B7 geht weiter. Die SG Elbert/Horbach und die SG Aar-Einrich gaben sich am Wochenende einmal mehr keine Blöße und fiebern dem direkten Duell entgegen, das für Sonntag, 12. Mai, angesetzt ist. In der Staffel 7 schöpft die FSV Osterspai/Kamp-Bornhofen II nach dem 2:0-Heimsieg gegen Mitkonkurrent FC Horchheim II im Kampf gegen den Abstieg wieder neuen Mut.