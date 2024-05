Plus Simmern/Cochem

Kreisliga B Staffel 11: Zieht Blankenrath II die SG Soonwald in den Schlamassel rein?

Zweimal wird in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 am Mittwochabend nachgeholt. Wirklich spannend wird es in Holzbach, wo vor allem die Gäste des SV Blankenrath II unter Druck stehen.