Kreisliga B Staffel 11: Ungleiche Duelle? Top-Duo gegen zwei Kellerkinder

Das Abstiegsrennen in der 13 Teams umfassenden B Staffel 11 ist auch ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Neben dem abgeschlagenen Schlusslicht Bremm II muss noch eine Mannschaft runter. Für den vorletzten Platz zwölf kommen neben dem SV Blankenrath II (12. Platz/13 Punkte) auch der FC Peterswald-Löffelscheid (in Blau; 11. Platz/15 Punkte) und der TuS Kirchberg III (in Gelb; 10. Platz/16 Punkte) infrage. Auch der Neunte SG Soonwald/Simmern (18 Punkte; spielt erst am Mittwoch gegen Blankenrath II) ist noch nicht aus dem Schneider. Für Peterswald (gegen den Zweiten Dickenschied/Gemünden) und Kirchberg III (beim Ersten Sohren) stehen am Samstag ganz schwierige Aufgaben an. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter