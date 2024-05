Kreisliga B St. 11: Abstiegskampf immer spannender – Dickenschied: Vor Hit ruft Pflicht

Das 0:2 am Mittwoch gegen Blankenrath II war die fünfte Pleite in Folge für die SG Soonwald/Simmern um den jungen Trainer Max Rothenbach (links). Nur noch zwei Punkte beträgt der Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz zwölf – und Soonwald hat nur noch zwei Partien, weil die SG am letzten Spieltag in der 13-köpfigen B 10 spielfrei ist. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter