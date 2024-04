Plus Simmern/Cochem Kreisliga B Staffel 11: Sohren verteidigt Spitze, aber Dickenschied ist der große Sieger Von Nico Balthasar i Abgehängt: Dickenschied/Gemünden (in Rot, mit Sebastian Koch) schlug Sargenroth/Unzenberg/Mengerschied (links Niklas Bast) im Derby-Hit vor 300 Zuschauern in Gemünden klar mit 3:0. Foto: Photo-Moments by Dennis Irmiter Obwohl Sohren seine Spitzenposition in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 am 22. Spieltag verteidigte, heißt der große Gewinner Dickenschied/Gemünden. Die SG gewann das Derby vor 300 Zuschauern gegen Sargenroth mit 3:0 und hat punktgleich mit Sohren, aber bei einem Spiel weniger, beste Chancen im Meisterrennen. Lesezeit: 3 Minuten

Allerdings treffen beide Vereine noch am vorletzten Spieltag (18. Mai) in Sohren aufeinander. Gut möglich, dass Sohren und Dickenschied am Saisonende punktgleich einlaufen. In dem Fall gäbe es auf neutralem Platz ein Entscheidungsspiel um den Aufstieg. TuS Kirchberg III - SG Bremm II 3:0 (0:0). Während die Bremmer Reserve kaum mehr ...