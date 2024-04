Den Auftakt zum 22. Spieltag in der Fußball-Kreisliga B Staffel 11 macht am Freitag um 19.30 Uhr das Kellerduell zwischen dem Drittletzten TuS Kirchberg III (13 Punkte) und dem Schlusslicht SG Bremm II (8 Zähler). Bei einer weiteren Niederlage dürfte für die Gäste von der Mosel der Zug abgefahren sein. Kirchberg III benötigt indes unbedingt die drei Punkte, um drinzubleiben.

„Jetzt muss wirklich jedem bewusst sein, was uns im Falle einer Niederlage droht“, sagt auch Trainer Pascal Wettmann: „Ich bin dennoch zuversichtlich. Wir spielen daheim und mit der gleichen Einstellung wie in den Spielen vor dem 0:1 in Peterswald müsste es klappen mit einem Sieg.“

Die Vorschau auf die weiteren Partien des 22. Spieltags in der B 11 folgt