Plus Salmrohr

0:5 in Salmrohr als nächster Tiefschlag für Wirges: Abstieg der EGC wäre für Baldus „kein Beinbruch“

i Schätzt die Lage im Abstiegskampf der Rheinlandliga realistisch ein: Sven Baldus, Trainer der Spvgg EGC Wirges. Foto: Marco Rosbach

Die Chancen schwinden, aufgeben will Sven Baldus seine Spvgg EGC Wirges im Abstiegskampf der Fußball-Rheinlandliga aber auch nach dem 0:5 (0:2) beim direkten Konkurrenten FSV Salmrohr nicht. „Es ist noch nichts entschieden, unser Ziel bleibt es, in den verbleibenden drei Spielen alles zu versuchen“, sagt der Trainer des Aufsteigers, dem der direkte Gang zurück in die Bezirksliga droht.