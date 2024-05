Plus Wirges

Wirges gibt Ausstand in Mülheim-Kärlich: EGC ist Zünglein an der Waage

Die beiden Spiele der beiden Westerwälder Rivalen gehörten mit je 1000 Zuschauern zu den Höhepunkten in dieser Saison, doch nun werden sich die Wege der Eisbachtaler Sportfreunde und der Spvgg EGC Wirges nach nur einem Jahr wieder trennen. Während Eisbachtal auf dem Sprung nach oben Richtung Oberliga ist, geht es für die EGC zurück in die Bezirksliga. Am letzten Spieltag können die Wirgeser aber noch einmal Zünglein an der Waage spielen.