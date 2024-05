Plus Nentershausen

Eisbachtal bekommt am Samstag doch sein „Endspiel“: Ein Punkt gegen Schneifel reicht zur Meisterschaft

i Sie hatten in dieser Saison oft Gelegenheit, gemeinsam Siege zu feiern. Doch am Samstag geht es für die Eisbachtaler Sportfreunde um mehr. Am letzten Spieltag wollen sie die Meisterschaft perfekt machen. Foto: Andreas Hergenhahn

Es gab einige Spiele in dieser Saison in der Fußball-Rheinlandliga, die für Diskussionen gesorgt haben, doch keine Partie hatte eine derart lange Vorgeschichte wie die zwischen den Eisbachtaler Sportfreunden und der SG Schneifel. Am Samstagnachmittag (Anstoß 17.30 Uhr) haben es die Westerwälder in der Hand, die Meisterschaft zu ihren Gunsten zu entscheiden und ein Jahr nach dem Abstieg die Rückkehr in die Oberliga zu besiegeln.