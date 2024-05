Plus Region

„Mucki-Boom“ bei Fußballern im Rheinland: Zwischen Markenzeichen und Ballast

Von René Weiss

i „Ins Fitnessstudio zu gehen, ist schon wie ein Markenzeichen, das mich ausmacht. Ja, ich schürze den Trikotärmel manchmal auch einmal mehr um“, sagt Fabian Weber von der SG 99 Andernach. Foto: René Weiss

Da staunte Fußball-Deutschland nicht schlecht, als Nationalspieler Leon Goretzka nach der Corona-Pause vor vier Jahren auf den Platz zurückkehrte. Der zuvor schlanke Bayern-Star meldete sich muskelbepackt im Spielbetrieb zurück. Der Trend, in Fitnessstudios Gewichte zu stemmen, betrifft auch in unserer Region nicht nur die reinen „Hobbypumper“, sondern ebenso diejenigen, die ihre eigentliche Passion in einer anderen Sportart gefunden haben.