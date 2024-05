Plus Wissen Klettert der VfB Wissen noch von Platz zehn auf sechs? – Torverhältnis kann sich bezahlt machen Von Andreas Hundhammer Fünf Siege aus den jüngsten sechs Rheinlandliga-Partien bei einem Torverhältnis von 15:3 – der VfB Wissen kommt im Endspurt der Fußballsaison noch mal so richtig auf Touren, ist aber auch nicht böse, dass sie an diesem Samstag ein Ende findet. Vorher aber wollen die Siegstädter beim TuS Immendorf ab 17.30 Uhr dafür sorgen, das gute Gefühl der letzten Wochen mit einem abschließenden Erfolg zu konservieren. Lesezeit: 2 Minuten

„Wir haben einen Lauf und wollen da einfach weitermachen“, sieht auch VfB-Trainer Dirk Spornhauer keinen Grund nachzulassen, zumal auch der Fairplay-Gedanke in diesem Duell gegen abstiegsbedrohte Immendorfer eine gewisse Rolle spielt. Zwar sind jene vier Teams, für die es an diesem letzten Spieltag noch ums sportliche Überleben in der höchsten ...