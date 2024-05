Nils Remagen (rechts) gehört zu den Spielern beim ABC, die in dieser Woche ihren Abgang nach der Saison bekannt gemacht haben. Beim Abschluss in Metternich wird er wie Dogus Könez, Justus Mergner und wohl auch Max Bernads passen müssen. Was die Ahrweiler Ambitionen aber nicht bremsen kann, vielleicht doch noch den zweiten Platz zu erreichen. Foto: Vollrath