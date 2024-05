Plus Müschenbach

Müschenbach wahrt Chance auf Platz zwei – Beim Sieg gegen Ahrbach fallen drei Tore binnen vier Minuten

Von Felix Koch

i Protagonisten des dritten Treffers im Zweikampf: Eine druckvolle Hereingabe des Müschenbacher Kapitäns Fabian Hüsch (links) konnte Ahrbachs Joshua Kap (rechts) nur ins eigene Tor abwehren. Foto: Thomas Jäger

Die SG Müschenbach/Hachenburg darf nach einem 3:1 (0:0)-Erfolg über die SG Ahrbach/Girod/Heiligenroth weiter auf eine Teilnahme an der Aufstiegsrunde zur Rheinlandliga hoffen. Dass in diesem Spiel vier Tore fallen würden, hätten zur Halbzeit vermutlich wenige der Zuschauer im Burbach-Stadion in Hachenburg geglaubt.