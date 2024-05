Plus Burgschwalbach

Latte verhindert Burgschwalbachs Heimsieg: Spiel mit der abstiegsgefährdeten SG Ellingen gerät zur Nullnummer

Von Thorsten Stötzer

i Auch die letzte Burgschwalbachs Angriffswelle, wie hier durch Robin Weilnau (rotes Trikot) brachte gegen die Ellinger Abwehrrecken Niklas Fogel (links), Patrick Hümmerich (Mitte) und Kevin Kleinmann (rechts) nichts ein. Die Zuschauer an Märchenwald warteten vergeblich auf Tore. Foto: Roman Kosmann

Zwei Mal hat die TuS Burgschwalbach per Lattentreffer angeklopft in ihrem Heimspiel in der Bezirksliga Ost gegen die SG Ellingen/Bonefeld/Willroth. Das Gebälk hielt aber stand, sodass am Ende ein torloses Remis zubuche schlug – so wie im Hinspiel in Straßenhaus.