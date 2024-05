Plus Brachbach

Passendes Geschenk für Stoffel: Mudersbach erarbeitet sich durch 3:0-Heimsieg wertvollen Puffer

Mit Geburtstagsgeschenken ist das immer so eine Sache. Geld oder Gutscheine sind die pragmatischsten Lösungen, erwecken aber schon mal den Eindruck, dass der Beschenkte die Mühe nicht wert sei, sich etwas Ausgefallenes zu überlegen. Was André Stoffel angeht, fand die SG Mudersbach/Brachbach am Sonntag jedenfalls das perfekte Geschenk. Mit einem 3:0 (1:0)-Heimsieg gegen den Kiersper SC bescherte der westfälische Fußball-Bezirksligist seinem Trainer drei Punkte zu dessen 42. Geburtstag tags zuvor.