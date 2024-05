Plus Neitersen

0:2 nach sechs Minuten: Neiterser Stabilität geht beim 1:5 früh verloren – Westerburg muss lange auf seinen Kapitän verzichten

Von Désirée Rumpel

In der Fußball-Bezirksliga Ost kassierte die SG Neitersen/Altenkirchen am Samstagnachmittag mit einem 1:5 (1:3) gegen die SG Westerburg/Gemünden/Willmenrod die vierte Niederlage in Folge und kommt den Abstiegsrängen dadurch wieder gefährlich nahe.