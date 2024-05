Plus Lautzert-Oberdreis Bis zur Pause ist jeder Schuss aufs Lautzert-Tor drin: St. Katharinen klettert nach 3:2-Erfolg über den Strich Von Günter Gerhardt Nach zuvor vier Siegen in Folge hat die SG Lautzert-Oberdreis/Berod-Wahlrod die Chance vertan, endgültig die Voraussetzungen für ein weiteres Jahr in der Bezirksliga Ost zu schaffen, wenngleich auch nach der 2:3 (0:3)-Heimniederlage gegen die SG St. Katharinen/Vettelschoß der Vorsprung von sieben Zählern auf den ersten Abstiegsplatz bei nur nur noch drei Spielen der Konkurrenz und vier eigenen Partien ausreichen sollte. Lesezeit: 2 Minuten

„Die Partie haben wir in der ersten Halbzeit verloren“, resümierte ein sichtlich angefressener Nihad Mujakic nach Abpfiff. Dabei fing es aus Sicht seiner Lautzerter Truppe gar nicht so schlecht an. Die heimische SG bestimmte die Anfangsphase und kam zu guten Gelegenheiten durch eine Direktabnahme von Tim Lang (10.) und einem ...