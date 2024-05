Plus Horressen Malicis Freistoßtreffer sind für Kosova zu wenig – Schlusslicht macht erst spät das 2:2 gegen Asbach Von Helmut Rosbach i Wenn er zum Freistoß antrat, wurde es gefährlich für den TuS Asbach: Ilir Malici (rotes Trikot, Rückennummer 10) glich zweimal für den FC Kosova aus. Das 2:2 erzielte er in der 89. Minute. Foto: Andreas Hergenhahn Der FC Kosova Montabaur hätte nach zwei Siegen gerne seine Serie fortgesetzt, um sich im Kampf gegen den drohenden Abstieg aus der Bezirksliga Ost eine bessere Ausgangsposition zu verschaffen. Doch das Team von Trainer Daut Retkoceri musste sich mit einem 2:2 (1:1) gegen den TuS Asbach zufriedengeben geben. Boden gutmachen kann das Schlusslicht am Mittwoch im Nachholspiel auf eigenem Platz (20 Uhr), zu Gast ist jedoch kein Geringerer als der Tabellenzweite SG Westerburg. Lesezeit: 2 Minuten

Dass es für beide Teams um sehr viel ging, war von der ersten Minute an zu spüren. Kampf um jeden Meter war angesagt, was auf Kosten der spielerischen Qualität ging. Die Gäste hatten zunächst klare Vorteile und hätten schon in der ersten Minute in Führung gehen können, doch Kosovas Keeper ...