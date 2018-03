Toter Wolf im Westerwald: Schütze stellt sich der Polizei

Aus unserem Archiv

Westerwaldkreis

Der Schütze, der wahrscheinlich den Westerwälder Wolf getötet hat, ist ermittelt. Nach den heftigen Reaktionen in der Öffentlichkeit hat sich bereits am Montag ein 71-jähriger Mann bei der Kriminalinspektion Montabaur gemeldet und zugegeben, dass er am 21. April die Schüsse auf das Tier abgegeben hat.