Sex mit Schülerin: Familie fordert Anklage für Lehrer

Kreis Neuwied/Koblenz – Dem Lehrer aus dem Kreis Neuwied, der vom Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer 14 Jahre alten Schülerin freigesprochen wurde, drohen neue juristische Konsequenzen. Der Anwalt der Familie der jungen Frau hat gegen die Einstellung der Ermittlungen im Fall der älteren Schwester Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz eingelegt.

Fabian Scherf, Sprecher des Oberlandesgerichts in Koblenz, verteidigte den Beschluss des OLG und machte sich zugleich für eine Änderung des Gesetzes stark. Foto Mario Quadt Foto: Mario Quadt

Kreis Neuwied/Koblenz – Dem Lehrer aus dem Kreis Neuwied, der vom Verdacht des sexuellen Missbrauchs einer 14 Jahre alten Schülerin freigesprochen wurde, drohen neue juristische Konsequenzen.

Der Anwalt der Familie der jungen Frau hat gegen die Einstellung der Ermittlungen vonseiten der Koblenzer Staatsanwaltschaft im Fall der älteren Schwester Beschwerde bei der Generalstaatsanwaltschaft in Koblenz eingelegt. Ziel ist die Anklageerhebung vor dem Landgericht Koblenz, wie der Vater der beiden Mädchen der Rhein-Zeitung sagte.

Der weiterhin vom Schuldienst suspendierte Hauptschullehrer war wegen des sexuellen Verhältnisses zunächst vom Neuwieder Amtsgericht und dem Koblenzer Landgericht verurteilt worden. Später hob das Oberlandesgericht (OLG) das Urteil auf und sprach den Mann frei. Doch bei den aktuellen Ermittlungen geht es nicht um die mehrmonatige Beziehung, die der damals 32 Jahre alte Lehrer für katholische Religion, Mathematik und Englisch zu der 14-Jährigen hatte, die er zwar nicht unterrichtete, die aber eine Parallelklasse besuchte: Etwa ein Jahr zuvor soll er auch ihre ältere Schwester, die er im Fach Arbeitslehre unterrichtete, in einem Klassenzimmer und nach einer Schulfeier sexuell bedrängt haben (die RZ berichtete).

Das bloße Greifen unter das T-Shirt und das Streicheln des nackten Rückens im Klassenzimmer stellt nach Ansicht der Staatsanwaltschaft allerdings keine sexuelle Handlung dar. Und: Zum Zeitpunkt der Klassenfete hat nach Ansicht der Anklagebehörde zwischen Lehrer und Schülerin kein Obhutsverhältnis bestanden. Begründung: Die Zeugniskonferenz hatte zwei Wochen vor der Feier stattgefunden, die Zeugnisse waren schon ausgehändigt.

Dass sehr wohl zur Zeit der Fete noch ein Obhutsverhältnis bestand, unterstreicht der Leiter der Schule im nördlichen Kreis Neuwied, an der der suspendierte Lehrer bis zum Bekanntwerden der Vorwürfe tätig war. Damals, vier Wochen vor den Sommerferien, stand nämlich noch nicht endgültig fest, wie der Stundenplan des kommenden Schuljahres aussehen würde. Heißt: Es bestand die Möglichkeit, dass der Pädagogen das Mädchen erneut als Fachlehrer unterrichten würde.

Wie der Vater der heute 19 und 22 Jahre alten Mädchen der RZ berichtete, hatte sich der Lehrer schon im Frühjahr 2005 zwei Mitgliedern seines Kollegiums anvertraut und erklärt, dass er sich in das Mädchen verliebt habe. „Dieses Gefühl des Verliebtseins sei außerordentlich stark, so stark, dass sich ihm das Gefühl aufdränge, sein bisheriges Leben aufzugeben.“

Dass ein sexuelles Verhältnis zwischen Lehrkräften und Schülern in jedem Fall künftig strafbar sein muss, darauf hat Fabian Scherf, Sprecher des OLG Koblenz, im RZ-Gespräch hingewiesen. Er sprach sich dafür aus, eine gesetzliche Änderung in dieser Frage zu prüfen, um den Schutz der Schüler zu verbessern. Zugleich verteidigte Scherf den OLG-Beschluss des 1. Strafsenats zum Fall der jüngeren Schwester. Eine Verurteilung des Pädagogen sei aufgrund der derzeitigen gesetzlichen Grundlage in Sachen Obhutsverhältnis nicht möglich. Einen von Kritikern des Beschlusses vorgebrachten juristischen „Ermessensspielraum“ habe es für den Strafsenat nicht gegeben, meinte Scherf. „Dem Senat war es rechtlich nicht möglich, eine andere Auffassung zu vertreten.“ Nach Informationen der RZ hatte die Generalstaatsanwaltschaft, also die höchste Anklagebehörde im Land, schon vor dem OLG-Beschluss beim OLG die Aufhebung und Zurückweisung des Landgerichtsurteils beantragt.

Von unserem Redakteur Mario Quadt