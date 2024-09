Plus Idar-Oberstein

Nächster Sanierungsschritt auf B 41 steht an: Parkverbot im Kaufacker in Idar-Oberstein

i Im Kaufacker in Weierbach sind bereits die Parkverbotsschilder installiert. Über diese Verbindungsstraße zwischen Nahbollenbach und Globus-Getränkemarkt wird kommende Woche die Umleitung während der Asphalterneuerungsarbeiten auf der B 41 laufen. Foto: Stefan Conradt

Am späten Dienstagnachmittag hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) Bad Kreuznach Asphalterneuerungsarbeiten auf der Bundesstraße 41 am Anschluss Nahbollenbach vorläufig abgeschlossen. Das letzte Teilstück in diesem Bereich wird erst am Ende der Gesamtmaßnahme in einem Wochenendeinsatz erledigt.