3:1 gegen Cosmos Koblenz: „Unheimliche“ Vordereifeler sorgen weiter für richtig Furore

In seinem ersten Spiel von Beginn an für Vordereifel durfte der wie Fabian Windheuser im Sommer aus Müden gekommene Michael Freiwald (in Rot) über seinen ersten Treffer jubeln, er erzielte beim 3:1-Heimsieg gegen Cosmos Koblenz um Niko Neal (Nummer 15) das 2:1 in Laubach vor 270 Zuschauern. Foto: Alfons Benz