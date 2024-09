Weit und breit kein stilles Örtchen: Koblenz fehlen öffentliche Toiletten

Wer sich etwa am Görres- oder Münzplatz, an den Kaiserin-Augusta-Anlagen bis zu den Rheinstufen sowie am Kurfürstlichen Schloss nach den bekannten Piktogrammen für öffentlichen Toiletten umschaut, wird keine finden. Gerade einmal eine Handvoll Anlaufstellen gibt es in Koblenz derzeit. Fotos: Kim Fauss Foto: Fauss