Plus Bad Kreuznach Rüdesheimer Straße 10 punktet mit besonderer Fassade: Im Jacob-Großbau in Bad Kreuznach ist bloß noch eine Wohnung ist frei Von Marian Ristow i An die einstige Schmuddelecke erinnert an der Rüdesheimer Straße nichts mehr. Aus den ehemaligen Hausnummern 10 bis 16 wurde nur noch eine Anschrift: die Rüdesheimer Straße 10. Fotos: Marian Ristow Foto: frei An die alten, wenig ansehnlichen Gebäude, die dort einst rund um den Bad Kreuznacher Holzmarkt standen, erinnert nichts mehr. Nach drei Jahren Bauzeit – inklusive Abriss eines gesamten Straßenzuges – können die Bad Kreuznacher Lokalmatadoren der Jacob Immobilien- und Vermögensverwaltungsgesellschaft in der Rüdesheimer Straße mehr als Vollzug melden. Nicht nur sind die 16 neuen, teilweise barrierefreien Wohnungen in dem Großbau fertig: Sie sind auch – bis auf eine Ausnahme – alle bereits bezogen. Lesezeit: 3 Minuten

Fensterwand prägt Stadtbild Die Wohnungen sind zwischen 70 und 103 Quadratmeter groß und verfügen alle über Balkon oder Terrasse. Die Wohnungen „hinten raus“, also in Richtung Hofgartenstraße, haben Balkone, die in Richtung Rüdesheimer Straße verfügen über begrünte Terrassen, die nochmals durch eine an das Kolosseum erinnernde, vorgelagerte Fensterwand von der Straße ...