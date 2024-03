Schüler schnuppern Uni-Luft an der Universität Tübingen

Anfang Februar unternahmen die Schülerinnen und Schüler der Bio-Leistungskurse 12 des WTG eine alljährlich stattfindende Exkursion zum Schülerlabor der Neurowissenschaften der Universität Tübingen, um dort praktische Erfahrungen im wissenschaftlichen Arbeiten zu sammeln.

Seit mehr als zehn Jahren (mit Ausnahme der Corona-Jahre) organisiert Dr. Iris Hertwig bereits diese zweitägige Exkursion für die Leistungskurse Biologie der MSS 12, da der Schule zum Themengebiet Neurophysiologie nur wenige Ressourcen für praktische Anwendungen zur Verfügung stehen. Bei dem (kostenlosen) eintägigen Praktikum im Schülerlabor wird den Teilnehmenden eine intensive Betreuung geboten. In Gruppen von höchstens vier Schülerinnen und Schülern arbeiten sie in sieben Themenbereichen unter Anleitung von Prof. Dr. Uwe Ilg vom Herti-Institut für klinische Hirnforschung und seinem Team aus Studierenden und Doktorandinnen und Doktoranden.

Dabei werden die Schülerinnen und Schüler zunächst in das Thema eingeführt, sollen sich eine wissenschaftliche Fragestellung dazu überlegen, diese praktisch untersuchen und schließlich ausgewertet am Ende des Tages als Powerpoint der gesamten Gruppe präsentieren. Die Themen umfassen Anatomie und Histologie des Gehirns (zum Beispiel die Präparation eines Schafhirns), elektrische Aktivität von Nerven- und Muskelzellen (zum Beipiel die Untersuchung von elektrischen Fischen), Neurobiologie der Sinne (zum Beispiel Psychophysik Sehen) und motorischer Systeme (zum Beispiel die Untersuchung von Blickbewegungen), die höheren Funktionen des Gehirns (zum Beispiel motorisches Lernen) und theoretische Neurobiologie (zum Beispiel die Programmierung eines Roboters). Eine Schülerin, die an zwei Experimenten zur Psychophysik des Sehens teilnahm, zieht das Fazit: „Insgesamt waren diese neuen Erlebnisse und Eindrücke eine sehr interessante Erfahrung, die mir einen näheren Einblick in das Thema der Neurobiologie gegeben hat.“

Da das Praktikum ganztägig von 9 Uhr morgens bis 17 Uhr angelegt ist, fährt die Gruppe immer schon am Vortag nach Tübingen. Dadurch hat man am Ankunftstag die Möglichkeit, die Stadt zu besichtigen und zudem viel Spaß beim gemeinsamen Abendessen.

Pressemitteilung: Wiedtal-Gymnasium