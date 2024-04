Zertifikatsübergabe an Verena Schütz aus Heddesdorf

Anzeige

Bei der Abschlussveranstaltung des CDU-Nachwuchsförderprogramms in Rheinland-Pfalz wurden den erfolgreichen Teilnehmern feierlich ihre Zertifikate übergeben. Christian Baldauf, Landesvorsitzender der CDU Rheinland-Pfalz, Gordon Schnieder, Fraktionsvorsitzender der CDU im Landtag, und Jenny Groß, stellvertretende Landesvorsitzende und Leiterin des Programms, ehrten die Absolventinnen und Absolventen.

Die Teilnehmer des Programms hatten Seminare zu Themen wie „Arbeiten in der Kommune“, „Kommunalfinanzen“ und „Kommunalrecht“ absolviert. Dabei erwarben sie Wissen und Fähigkeiten, die sowohl in der politischen Arbeit als auch im beruflichen Kontext von Nutzen sind. Unter den Teilnehmern war auch Verena Schütz, die durch den CDU-Stadtverband Neuwied vorgeschlagen war. Sie kandidiert für die Neuwieder CDU auf Listenplatz 5 für den Stadtrat sowie als Ortsvorsteherin für den Ortsbezirk Heddesdorf und fühlt sich durch das Programm nun bestens für die anstehenden Herausforderungen vorbereitet.

„Ich bin sehr dankbar, dass ich die Chance hatte, so viel zu lernen“, sagte Schütz. „Wenn die Wähler mir am 9. Juni ihr Vertrauen schenken, wird meine Arbeit für Neuwied und Heddesdorf davon profitieren. Ich habe in den vergangenen zwölf Monaten viele wertvolle Grundfertigkeiten für eine erfolgreiche kommunalpolitische Arbeit erworben.“

Die CDU in Rheinland-Pfalz legt besonderen Wert darauf, ihre Nachwuchskräfte sowohl für berufliche als auch politische Aufgaben gut auszubilden. Schütz ist überzeugt, dass dies die CDU von anderen Parteien unterscheidet. Jan Petry, der Vorsitzende des CDU-Stadtverbandes erklärte: „Wir sind stolz, mit Verena Schütz eine so qualifizierte Teilnehmerin für das Nachwuchsförderprogramm vorgeschlagen zu haben. Ihre Nominierung als Kandidatin für das Amt des Ortsvorstehers und die gute Platzierung auf der Stadtratsliste unterstreichen das Vertrauen, das wir in Verena Schütz setzen. Wir werden sie im anstehenden Wahlkampf bestmöglich unterstützen.“

Pressemitteilung: CDU-Stadtverband Neuwied