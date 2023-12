Kurse und Seminare im Kreis Neuwied

Kreisvolkshochschule, Mehrgenerationenhaus und Co. bieten regelmäßig spannende Kurse, Seminare und Fortbildungen an.

Zücken Sie schon mal Ihren Terminkalender, auch für Sie ist sicher der eine oder andere interessante Termin dabei.

Kreisvolkshochschule Neuwied

L239 Spaß mit System – Foto Kreativ-Workshop -Tageskurs für Anfänger*innen. Samstag, 9. Dezember, 10 bis 17.30 Uhr, 90 Min. Pause. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, Linz, Raum: N20, OG Nebengebäude. Leitung: Marcus Dietz, Journalist, Fotograf und Autor. Staffelpreis von 87 bis 67 Euro je nach Teilnehmenden. Anmeldung: Außenstelle Linz, Telefon 02644/5601-11.

L104 Trennung und Scheidung – was kommt auf uns zu? Einführung in das Familienrecht – Vortrag mit Diskussion. Montag, 11. Dezember, 19 bis 21.15 Uhr. Martinus-Gymnasium, Martinusstraße, Linz, Raum: N12, UG Nebengebäude. Leitung: Michael Paul, Rechtsanwalt. Gebühr: 15 Euro. Anmeldung: Außenstelle Linz, Telefon 02644/5601-11.

G434 Französisch A2-a für Wiedereinsteiger. 5x dienstags, 12. Dezember bis 16. Januar, 17.30 bis 19 Uhr. Ort: Online. Leitung: Wendy Moden, Bachelor of Applied Foreign Languages, Muttersprachlerin. Staffelpreis: 31 bis 41 Euro. Anmeldung: Telefon 02631/347813.

G274 Neu! Online-Lesung von Nicoletta Giampietro: Mit geballter Faust. Litera-Tour – Frauen im Mittelpunkt – Eine Webinarreihe. Geben Sie bei der Anmeldung bitte unbedingt eine E-Mail-Adresse an. Donnerstag, 14. Dezember, 20 bis 21.30 Uhr. Leitung: Nicoletta Giampietro. Kostenfrei.

D308.1 Zumba® Fitness. Tanz-Workout für Anfänger*innen und Fortgeschrittene! Bitte mitbringen: Turnschuhe, Handtuch, große Flasche Wasser. Auch ein Einstieg nach Kursstart ist möglich! 7 x donnerstags (alle 14 Tage), 4. Januar bis 21. März von 20 bis 21 Uhr. Gutenberg GS, Schulstr. 20, Dierdorf, linke Turnhalle. Leitung: René Chevalier, Zumba-Trainer. Gebühr: 40 Euro. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf, Telefon 02689/291 14. Anmeldung aktuell nur telefonisch (wegen Programm-wechsel noch nicht auf Website).

D316.1 Neu! Macht mit, bleibt fit – Gesundheitssport für Körper, Seele und Geist. In Eine sportliche Vorerfahrung ist nicht erforderlich. Bitte mitbringen: Turnschuhe, Handtuch, große Flasche Wasser. 4x samstags, 6. Januar bis 3. Februar von 14 bis 15.30 Uhr. Gutenberg GS, Schulstr. 20, Dierdorf, linke Turnhalle. Leitung: Armin Denecke, Kung Fu-Trainer, Übungsleiter Freizeit- und Breitensport / Prävention, Wessna Engels-Denecke, Übungsleiterin im Freizeit- und Breitensport. Staffelpreise von 55 bis 45 Euro je nach Teilnehmenden. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf, Telefon 02689/291 14.

D313.1 Selbstbehauptung für weibliche Jugendliche. Für Mädchen von 14-17 Jahren. 4 x samstags, 6. Januar bis 3. Februar von 10.30 bis 12.45 Uhr. Gutenberg GS, Schulstr. 20, Dierdorf, linke Turnhalle. Leitung: Armin Denecke, Kung Fu-Trainer, Übungsleiter Freizeit- und Breitensport / Prävention, Wessna Engels-Denecke, Übungsleiterin im Freizeit- und Breitensport. Staffelpreis von 67 bis 57 Euro je nach Teilnehmenden. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf, Telefon 02689/291 14.

G134 Imkerschulung (365-Tage-Online-Selbstlernkurs mit Sprechstunden). Für Anfänger*innen und Fortgeschrittene. Wichtig: Ein Einstieg ist auch nach Kursstart noch möglich. 19 x montags, 8. Januar bis 9. Dezember von 17 bis 18 Uhr und von 21.45 bis 22.45 Uhr. Weitere Webinar-Termine für 2025 folgen. Leitung: Robert Löffler, Imkermeister. Gebühr: 95 Euro. Anmeldung: Kreisvolkshochschule Neuwied, Telefon 02631/347 813.

D222.1 Malen für die Seele – Prävention für die Gesundheit. Malkurs für erwachsene Teilnehmer*innen – Selbstwirksamkeit und Gefühle. Dazu ist kein besonderes Talent zum Malen nötig. Die Mal-Utensilien werden wird zur Verfügung gestellt. 6 x dienstags 9. Januar bis 20. Februar von 18.30 bis 20 Uhr. Nelson-Mandela-RS plus, Schulstr. 22, Dierdorf, Werkraum. Leitung: Brunhilde Hegemann, Diplom Kunsttherapeuthin, Kunstlehrerin. Staffelpreise von 78 bis 54 Euro je nach Teilnehmenden. Als Unkostenbeitrag sind zusätzlich am ersten Termin einmalig 5 Euro an die Dozentin zu entrichten. Anmeldung: Außenstelle Dierdorf, Telefon 02689/291 14.

L320 Bewegungstraining nach Pilates (Hybridkurs). 10 Abende, 17. Januar bis 20. März 2024 , Mittwoch, wöchentlich, 20 bis 20.45 Uhr.

10 Abende, , Mittwoch, wöchentlich, 20 bis 20.45 Uhr. L319.1 Bewegungstraining nach Pilates (Hybridkurs). 10 Abende, 17. Januar bis 20. März 2024 , Mittwoch, wöchentlich, 19 bis 19.45 Uhr.

10 Abende, , Mittwoch, wöchentlich, 19 bis 19.45 Uhr. L318.1 Bewegungstraining nach Pilates (Hybridkurs). 10 Abende, 17. Januar bis 20. März 2024 , Mittwoch, wöchentlich, 18 bis 18.45 Uhr.

10 Abende, , Mittwoch, wöchentlich, 18 bis 18.45 Uhr. L317.1 Bewegungstraining nach Pilates (Hybridkurs). 10 Nachmittage, 17. Januar bis 20. März 2024 , Mittwoch, wöchentlich, 17.05 bis 17.50 Uhr.

Voraussetzungen: Allgemein gute Gesundheit und Fitness. Bei Bandscheibenvorfall, Osteoporose und in der Schwangerschaft ist die Teilnahme nicht zu empfehlen. Verbandsgemeindeverwaltung Linz, Am Schoppbüchel 5, Linz, Sitzungssaal, EG. Leitung: Dr. Denise Steger, Pilatestrainerin (DPV/PMA), Tanzpädagogin. Gebühr je Kurs 51 Euro. Anmeldung: nur telefonisch – Außenstelle Linz, Telefon 02644/560 111.

G325 Stressbewältigung – Die Kraft der Achtsamkeit. In Kooperation mit dem MGH Neustadt (Wied). 10x mittwochs, 21. Februar bis 8. Mai von 18.30 bis 21 Uhr. Mehrgenerationenhaus, Hauptstraße 2, Neustadt (Wied). Leitung: Marcel Mühl, Trainer für Achtsamkeit, Resilienz und Selbstmitgefühl. Gebühr: 90 Euro. Anmeldung: KreisVolkshochschule Neuwied, Telefon 02631/347 813. Anmeldeschluss: 22. Januar.

Golf von Sorrent: Reise nach Italien mit der kvhs Neuwied im April 2024. Der Golf von Sorrent, welcher bereits von den Römern „glückliches Kampanien“ genannt wurde und von vielen aufgrund der arkadischen Landschaft als mediterraner Traum bezeichnet wird, bietet neben der wunderschönen Naturlandschaft viele kulturelle und historische Highlights. Vom 18. bis 25. April 2024 ist er das Ziel der nächsten Studienreise der KreisVolkshochschule Neuwied. Neben der Besichtigung von Sorrent erleben die Teilnehmenden die Amalfiküste, mit ihrer schönen Küstenstraße nach Positano, das bekannt ist für die in der Felswand liegenden malerischen Häuser. Hier ist auch eine Bootsfahrt geplant. Weiterhin stehen Neapel, Pompeji und der Vesuv auf dem Programm. An einem Ausflug nach Capri und Anacapri kann optional teilgenommen werden. Im Reisepreis von 1.499 Euro pro Person im Doppelzimmer sind neben Flug und Halbpension in einem 4-Sterne-Hotel und den Ausflügen auch weitere kulinarische Highlights eingeschlossen. Die Reise wird von der kvhs durchgängig begleitet und vor Ort durch eine deutschsprachige Reiseleitung betreut. Anmeldeschluss für die Reise ist am 31. Januar 2024. Alle Infos und den Reiseflyer gibt es unter www.kvhs-neuwied.de oder unter Telefon 02631/347 813.

Anmeldung, Informationen und viele weitere Kurse: Kreisvolkshochschule Neuwied, Telefon 02631/347 813, E-Mail info@kvhs-neuwied.de, Internet www.kvhs-neuwied.de.

Volkshochschule Neuwied

Kochkurs für Greenhorns und Neueinsteiger – mein erstes Weihnachtsmenü. Am Donnerstag, den 7. Dezember, 18.30 bis 21.30 Uhr, 1 Termin, Ort: vhs Neuwied. Endlich die Möglichkeit haben sein Lieblingsgericht selbst zuzubereiten, hierfür wollen wir den Grundstein legen. In diesem Kochkurs für Anfänger führen wir Sie behutsam an den Herd, vermitteln einfache Schnitttechniken, eine kleine Warenkunde, sowie einfache Tricks und Kniffe wie Sie mit wenig Aufwand ein kreatives und ansprechendes Weihnachtsmenü zubereiten können. So können Sie Freunde und Familie zum Fest überraschen und neu Erlerntes direkt anwenden. Zudem sind die Tipps und Anleitungen easy im Alltag für andere Gerichte anwendbar. Vor allem aber erfahren Sie zusammen mit anderen, wie viel Spaß kochen macht und, dass die meisten Gerichte gar nicht schwierig sind, wenn man ein paar simple Grundregeln in der Küche befolgt und frische Zutaten verwendet. Also, einfach trauen und anmelden. Es wird ein Genuss.

Whisky – Sherryfass-Einfluss. Am Mittwoch, den 13. Dezember, 19 bis 21.15 Uhr, 1 Termin, Ort: vhs Neuwied. Oft wird eine Sherryfass-Lagerung als besonderes Qualitätsmerkmal für einen Whisky angepriesen. Aber was hat eine Sherryfass-Lagerung mit der Qualität des Whiskys zu tun? Wie wirkt sich ein Sherryfass auf den Geschmack aus? Woher kommen überhaupt die Sherryfässer? Was hat es mit den sog. „Seasoned Casks“ auf sich? Viele Fragen, die wir anhand von Whiskyproben, die teilweise oder komplett in Sherryfässern gereift wurden, beantworten. Einschließlich Verkostung ausgewählter Whiskysorten. Für die Verkostung der Whisky-Proben fallen Kosten von ca. 10 Euro an, die direkt an den Kursleiter zu entrichten sind.

vhs-Exkursionen 2024 auch als Weihnachtspräsent buchbar! Warum nicht zum Weihnachtsfest eine „Kulturelle Auszeit“ vom Alltag verschenken? Die Exkursionen der vhs Neuwied bieten diesbezüglich eine breite Auswahl mit unterschiedlichsten Schwerpunkten. Folgende Fahrten sind ab sofort buchbar:

11. Januar: Sonderausstellung „Holbein und die Renaissance des Nordens“ im Städel Museum Frankfurt sowie Besichtigung des Kaisersaals im Römer.

im Städel Museum Frankfurt sowie Besichtigung des Kaisersaals im Römer. 17. Januar: Sinfoniekonzert im Kurhaus Wiesbaden sowie Führung im Stammhaus Henkell-Freixenet.

im Kurhaus Wiesbaden sowie Führung im Stammhaus Henkell-Freixenet. 1. Februar: Sonderausstellung „Heilige Körper“ im Arp Museum Rolandseck / Kunstkammer Rau.

im Arp Museum Rolandseck / Kunstkammer Rau. 7. März: Ausstellung „Immanuel Kant und die offenen Fragen“ anlässlich seines 300. Geburtstages in die Bundeskunsthalle Bonn.

anlässlich seines 300. Geburtstages in die Bundeskunsthalle Bonn. 17. April: Edelsteinmuseum Idar-Oberstein und Besuch des Freilichtmuseums in Bad Sobernheim.

Idar-Oberstein und Besuch des Freilichtmuseums in Bad Sobernheim. 22. Mai: Fahrt in die Eifel mit Besuch des Astropeilers Stockert und anschl. Führung „Bad Münstereifel nach der Flut“.

mit Besuch des Astropeilers Stockert und anschl. Führung „Bad Münstereifel nach der Flut“. 13. Juni: Sonderausstellung „Paris 1874 / Revolution in der Kunst / Vom Salon zum Impressionismus“ im Wallraf-Richartz-Museum Köln.

im Wallraf-Richartz-Museum Köln. 1. Juli: Siebengebirgsmuseum inkl. Führung und Vortrag zur Flößerei.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Die detaillierten Programme finden sich auf der Internetseite der vhs Neuwied bzw. können gerne zugesendet werden.

vhs-Kurzreise vom 26. bis 28. März – „Gelebtes Brauchtum in der Fränkischen Schweiz“ mit Charlotte Fichtl-Hilgers. Wie in kaum einer anderen Region Deutschlands, werden in der Fränkischen Schweiz noch bis heute Brauchtum und Tradition intensiv gelebt. Besonders das Osterfest wird seit über 100 Jahren mit der alten Sitte des Brunnenschmückens als Zeichen der Wasserverehrung begangen. Die über 200 Osterbrunnen präsentieren sich mit Fichtenkränzen, Girlanden, Eierschmuck und frischen Blumen und sind ein bedeutsamer Bestandteil dieses kirchlichen Feiertages. Das Hotel befindet sich im historischen Fachwerkstädtchen Forchheim, von wo aus die romantischen Orte Egloffstein, Pretzfeld, Bieberbach, Gößweinstein, Pottenstein, Heiligenstadt und Ebermannstadt mit ihren Sehenswürdigkeiten erkundet werden. Im nahegelegenen Buttenheim erwartet die Gäste das Geburtshaus des jüdischen Vaters der Blue Jeans, Levi Strauss. Auf der Rückfahrt ist abschließend ein geführter Besuch in Prichsenstadt mit seiner nahezu vollständig erhaltenen Altstadt vorgesehen. Der detaillierte Programmablauf findet sich auf der Homepage der vhs Neuwied oder kann postalisch angefordert werden. Anmeldeschluss: Mitte Januar!

Informationen und Anmeldung: vhs Neuwied, Heddesdorfer Straße 33, 56564 Neuwied, Telefon 02631/802 55-10, E-Mail anmeldung@vhs-neuwied.de, Internet www.vhs-neuwied.de.