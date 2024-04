Karnevalsgruppe „Dann & Wann“ zeigt sich spendabel

Anzeige

Die Waldbreitbacher Gruppe „Dann & Wann“ unternimmt dann und wann Wanderungen in der Region und ist seit Jahren im Waldbreitbacher Karneval aktiv. Dazu gehört die Teilnahme an Maskenball und Rosenmontagszug, in diesem Jahr waren sie mit 19 Kähnen der „Wiedflotte“ dabei. Traditionell trifft man sich nach dem Rosenmontagszug mit Freunden im zur „Wunderbar“ umgestalteten Hof der Töpferei Schmitz zu einem Umtrunk an der Theke, die aus dem ehemaligen Hotel „Vier Jahreszeiten“ gerettet wurde.

Der Musikverein Kurtscheid unterhält die Anwesenden nach seiner musikalischen Unterstützung des Rosenmontagszuges noch eine Weile bis zur seiner Rückfahrt nach Kurtscheid. Die Gruppe „Dann & Wann“ lädt Freunde und Bekannte zu diesem Umtrunk ein und in diesem Freundeskreis wurden wieder Spenden gesammelt. Die Spendensumme in Höhe von 300 Euro wurde an die Karnevalsgesellschaft Brave Jonge e.V. Waldbreitbach übergeben.

Pressemitteilung: Karnevalsgruppe „Dann & Wann“