Auf den Spuren der Seifener Bahngeschichte

Wanderfreund Berni Hecken aus Krunkel führte die Wandergruppe über die 7,5 Kilometer lange Strecke mit einer Wanderzeit von zwei Stunden. Seniorengerecht mit kleinen Pausen und viel geschichtlichen Informationen zu Seifens Bahngeschichte hat er die 25-köpfige Wandergruppe in die Vergangenheit einer großen Bahngeschichte versetzt. Es ging vorbei an den schönsten Plätzen rund um Seifen, an Wied und Holzbach vorbei über und unter historischen Tunneln und Brücken. Nach einer äußerst interessant gestalteten, erlebnisreichen und mit vielen Informationen versehenen Wanderung ging es dann in Fahrgemeinschaften zurück nach Hümmerich. Hier kehrte man im Gasthof Dreydoppel ein, wo bei netten Gesprächen der gemeinsame Abschluss einer begangen wurde.

Die nächste Wanderung findet am Donnerstag, dem 2. Mai, statt. Dann geht es von Breitscheid aus zum Roßbacher Häubchen, dem Wahrzeichen Roßbachs, einem 350 Meter hohen abgetragenen Vulkankegel. Von dem Aussichtsplateau bietet sich den Wanderern ein herrlicher Panoramablick in das schöne Wiedtal und bei gutem Wetter bis in das Siebengebirge. Neue Wanderfreundinnen und Wanderfreunde sind immer herzlich willkommen. Informationen zu den Wanderaktivitäten der Seniorengemeinschaft Hümmerich und deren Wandergruppe erteilt gerne Martin Sandmann, Telefon 02687/1348, oder per E-Mail an sandmann-1@t-online.de.

Pressemitteilung: Seniorengemeinschaft Hümmerich