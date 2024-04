Nachbarschaftsversammlung der „Ahle Zenn“ Leutesdorf

Anzeige

Nach der Begrüßung und dem Gedenken an die verstorbenen Nachbarn konnte der Kassierer Michael Hardt von einem erfreulichen Kassenbestand berichten. Dies, obwohl sich die Nachbarschaft an den Kosten für die Neugestaltung der Blumenbeete am Parkplatz im Bereich der Laurentiusbrücke wie auch an der Ecke Oelberg-/Johannes-Haw-Straße beteiligte. Dank vieler Sach- und Geldspenden einiger Nachbarinnen und Nachbarn konnte Hardt einen fast ausgeglichenen Kassenbestand darlegen.

Für ein durch das Team der Jugendherberge toll hergerichtetes Schnitzel-Buffet wurde nach dem Kassenbericht die Versammlung unterbrochen. Vom schmackhaften Essen gestärkt berichtete der Schriftführer Uwe Reisdorf im Anschluss von den nachbarschaftlichen wie auch den orts- und weltgeschichtlichen Ereignissen des vergangenen Jahres. Nicht fehlen durfte das traditionelle Ratespiel. In diesem Jahr mussten die zu einem bestimmten Zeitpunkt unter der Laurentiusbrücke geparkten Pkw erraten werden. Die Hauptpreise konnten sich Gretel Gützkow und Doris Willscheid mit der genau erratenen Zahl von 23 sichern. Unter dem Punkt „Verschiedenes“ wurde unter anderem eine Übersicht mit wichtigen Telefonnummern der Gemeinde und des Notdienstes sowie von markanten Hochwasser-Pegelständen vorgestellt. Diese Übersicht wird in Kürze an alle Nachbarn verteilt und soll Neunachbarn als Hilfestellung dienen.

Auch in diesem Jahr sind wieder einige Treffen der Nachbarn vorgesehen. Schon im April wird sich, anlässlich der Goldenen Hochzeit, zum Schmücken des Hauseingangs bei Familie Pecchillo getroffen. Am 22. Juni soll das Sommerfest in der Straße „Am Türchen“ stattfinden. Auch wenn für das Döppekoche-Essen noch kein konkretes Datum genannt werden konnte, wird dieses auch wieder ein Höhepunkt der Nachbarschaftstreffen sein. Als Patin/Pate des Weihnachtsbaums am Kindergarten haben sich für dieses Jahr Sabato und Marlies Pecchillo bereit erklärt. Die Nachbarinnen und Nachbarn werden am ersten Advent den durch die Kinder der Kita geschmückten Baum bestaunen und sich im Anschluss zum Adventskaffee in der Jugendherberge zusammensetzen.

Pressemitteilung: Nachbarschaft „Ahle Zenn“ Leutesdorf