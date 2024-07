Plus Koblenz

Strecke am Koblenzer Moselufer gesperrt: Der Weg soll verbreitert werden

i Radfahrer und Fußgänger müssen an der Mosel eine Umleitung nehmen. Foto: Nina Borowski

Radfahren oder Gehen am Fluss hat was von Urlaub, auch wenn man auf dem Weg zur Arbeit ist. Eine Weile muss man am Koblenzer Moselufer nun auf dieses durchgängige Vergnügen verzichten.