Bürger im Gespräch mit Kommunalpolitikern

Die traditionelle Osteraktion des SPD-Ortsvereins Rheinbrohl fand an Ostersamstag erstmalig vor „Tante Emma Rheinbrohl“ statt. Ein Ostereierverkauf, wie in der Vergangenheit, wurde in diesem Jahr nicht durchgeführt, da der Tante-Emma-Laden im Ort den Bürgern die Möglichkeit gibt, ihre Ostereinkäufe dort zu erledigen. Jedoch hielten die Kandidaten der Bürgerliste für die Kommunalwahl 2024, ab 9 Uhr morgens, in zwei Schichten ein Osterpräsent für jeden Passanten bereit. Es wurden viele Gespräche mit den Bürgern über kommunalpolitische Themen geführt und den Kandidaten wurden auch einige Anliegen vorgetragen.

Besonders liegt den Rheinbrohler Bürgerinnen und Bürgern die Erweiterung des Gewerbegebietes (Lidl/Edeka) am Herzen. Auch Mo Shani (Betreiber des Tante-Emma-Ladens) sieht in der möglichen Ansiedlung eines weiteren „Vollsortimenters“ in der VG-Bad Hönningen viele Vorteile, anstatt eines Konkurrenten. Der Tante-Emma-Laden hat sich zu einem echten Dorftreff entwickelt, wo es neben einem schnellen Einkauf auch die Möglichkeit gibt, seine Postgeschäfte zu erledigen, die Toto-und-Lotto-Annahme zu nutzen und nicht zuletzt die neusten „Vezellsche“ aus dem Dorf zu erfahren. Die Bürgerliste der SPD-Rheinbrohl steht in vollem Umfang hinter der Realisierung des Gewerbegebietes und der Ansiedlung eines modernen Vollsortimenters in Rheinbrohl.

Auch die derzeitige Haushaltslage der Ortsgemeinde wurde immer wieder angesprochen, die die Rheinbrohler Bürgerinnen und Bürger doch ziemlich beschäftigt. Auch wenn dieses Thema sehr komplex ist, werden hier die Zusammenhänge gesehen und die Probleme erkannt. Die derzeitige, jetzt bereits anderthalbjährige Situation, muss beendet werden. Leider ist nach heutigem Stand immer noch kein Haushalt genehmigt. Hier muss endlich ein Kompromiss gefunden werden, damit es in unserer Gemeinde weitergeht. Die Bürgerliste der SPD-Rheinbrohl setzt sich dafür ein, dass Rheinbrohl wieder handlungsfähig wird. Im Besonderen die jungen, nachrückenden Kandidaten möchten hierfür Verantwortung übernehmen und diese nicht an andere oder die nächste Generation weitergeben.

Am späten Mittag endete die diesjährige Osteraktion und es wurde sehr zufrieden festgestellt, dass die Kommunikation der Bürgerinnen und Bürger mit den Kandidaten jederzeit freundlich, sachlich und respektvoll war. „Auch wenn in der Politik nicht alles läuft, wie viele es sich wünschen, können die Rheinbrohlerinnen und Rheinbrohler doch ganz klar „große Politik“ von ehrenamtlichem, kommunalpolitischem Engagement für unsere Gemeinde unterscheiden.“

Pressemitteilung: SPD-Ortsverein Rheinbrohl / Klaus Anheuser